ماذا تعني الكتابات على ظهور الأطباء العسكريين في ووهان

يتم اتخاذ تدابير غير مسبوقة للسلامة الوبائية في الجيش الصيني بعد اندلاع فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية.

ويكمن الخطر أيضًا في أن الجيش الصيني يجري المناورات عسكرية كثيرة في أجزاء مختلفة من البلاد. ووهان، حيث تم اكتشاف اندلاع فيروس كورونا، ليست استثناء.

أصدر نظام الرعاية الصحية العسكرية في الصين أمراً بتقليص عدد المناورات لقوات جيش التحرير الشعبي الصيني مؤقتاً وتقليل الأراضي التي يجرونها عليها. يتم ذلك لكي يكون احتمال إصابة العسكريين بفيروس خطير ضئيل.

في الوقت نفسه، تم إرسال فريق طبي من جيش التحرير الشعبي إلى ووهان. ويضم الفريق مختصين من جامعة الطب العسكرية البحرية، الذين يرتدون في ووهان بدلة خاصة للعمل في العيادات التي فيها الأشخاص المصابين، حسب موقع "توب وار".

ظهرت صور على الشبكة ترصد كتابة نص خاص على ظهور الأطباء العسكريين باللون الأسود. وأوضح الفريق لماذا يتم ذلك.

В Китае объяснили, зачем на спины военным медикам в Ухане наносят специальный текстhttps://t.co/8nNye9cFhl pic.twitter.com/XXAvLl7Ozh — TOPWAR (@topwar_ru) January 26, 2020

وتفيد التقارير أنه يتم كتابة البيانات الشخصية للعسكريين، وكذلك وقت عمله مع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. وكذلك وظيفة العسكري وما عمله في العيادة.

تتيح هذه المعلومات للأفراد العسكريين التعرف على بعضهم بعضا أثناء العمل، وغيرهم من المتخصصين لمعرفة وقت تعاملهم مع المرضى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 كانون الثاني/ يناير.