ألمانيا تعمل على إعداد قرار لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي تم اعتمادها في برلين، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير.

برلين– سبوتنيك. وقال ماس بعد محادثاته مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل: "نعمل الآن مع الشركاء على أن نجعل نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية، عبر اعتماد قرار (مجلس الأمن الدولي)".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.