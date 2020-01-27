حركة طالبان تتبنى إسقاط الطائرة التي تحطمت في مقاطعة غزني بأفغانستان

قالت حركة طالبان "المصنفة إرهابية في روسيا"، إن الطائرة التي سقطت اليوم في شرقي غزني، كانت تقل عناصر من جهاز الاستخبارات الأميركي.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية فإن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال أن "طائرة لاستخبارات العدو تحطمت في منطقة سادو خيلو بولاية غزني وقت الظهيرة، مما ترتب عليه مقتل جميع أفراد الطاقم و مسؤولين رفيعي المستوى بالاستخبارات المركزية الأميركية".

طالبان ادعا کرده که یک هواپیما را در ولایت غزنی سقوط داده اند.

این گروه گفته است که این هواپیما مربوط به نیروهای امریکایی بود که ماموریت استخباراتی داشت و شماری زیادی از افسران امریکایی نیز در این رویداد کشته شده اند.#AFG — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 27, 2020

وتابع أن "الحطام والجثث متواجدة بموقع التحطم".

وذكرت نفس وسائل الإعلام أن الطائرة التي سقطت في غزني، تابعة للجيش الأميركي.

وتحطمت طائرة من طراز بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، في إقليم غزني الذي تسيطر عليه حركة طالبان في وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.