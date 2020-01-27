حركة طالبان تتبنى إسقاط الطائرة التي تحطمت في مقاطعة غزني بأفغانستان

وبحسب وسائل إعلام أفغانية فإن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال أن "طائرة لاستخبارات العدو تحطمت في منطقة سادو خيلو بولاية غزني وقت الظهيرة، مما ترتب عليه مقتل جميع أفراد الطاقم و مسؤولين رفيعي المستوى بالاستخبارات المركزية الأميركية".
طالبان ادعا کرده که یک هواپیما را در ولایت غزنی سقوط داده اند.— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 27, 2020
این گروه گفته است که این هواپیما مربوط به نیروهای امریکایی بود که ماموریت استخباراتی داشت و شماری زیادی از افسران امریکایی نیز در این رویداد کشته شده اند.#AFG
وتابع أن "الحطام والجثث متواجدة بموقع التحطم".
وذكرت نفس وسائل الإعلام أن الطائرة التي سقطت في غزني، تابعة للجيش الأميركي.
وتحطمت طائرة من طراز بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، اليوم الاثنين، في إقليم غزني الذي تسيطر عليه حركة طالبان في وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم محافظ غزني، عارف نوري، في تصريح لقناة "ون تي في" الأفغانية، اليوم الاثنين، إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية تحطمت في منطقة ديه دياك بمحافظة غزني الاثنين"، لافتا إلى أن فريق التحقيقات في طريقه إلى موقع الحادث.
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