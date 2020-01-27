الدفاع الكرواتية: مصرع جندي في تحطم مروحية

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الإثنين، مصرع أحد أفراد طاقم المروحية "كيوا واريور" التابعة للقوات الجوية الكرواتية التي تحطمت في البحر الأدرياتيكي.

بلغراد - سبوتنيك. ووفقا لوزارة الدفاع الكرواتية، ما زال البحث جار عن الرجل الثاني في الطاقم.

وجاء في بيان الوزارة: "العسكري من سلاح الجو الكرواتي وهو أحد أعضاء طاقم المروحية لقي مصرعه جراء سقوط المروحية من طراز كيوا واريور في قناة زلارينسكي، بالقرب من بلدة زابلاتشه".

وأشير إلى أن جميع التدابير قد اتخذت للبحث عن عضو الطاقم الثاني، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الدفاع الكرواتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن سقوط مروحية من طراز "كيوا واريور" أو إتش- 58 دي " تابعة للقوات الجوية الكرواتية في منطقة جزيرتي "زلرين" في البحر الأدرياتيكي، أثناء رحلة تدريبية.