ترامب يعرض المساعدة على الصين بشأن فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد وأنها مستعدة لتقديم أية مساعدة ضرورية.

نشر ترامب تغريدة قال فيها "نحن على اتصال وثيق للغاية مع الصين فيما يتعلق بالفيروس. لقد عرضنا على الصين والرئيس شي أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا استثنائيون!".

وأضاف ترامب أن السلطات الأمريكية كانت "تراقب بقوة" على الرغم من قلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في البلاد.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

​وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81 شخصا، اليوم الاثنين، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 2744 شخصا، ومددت الحكومة الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات" التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.