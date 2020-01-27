الحرس الثوري: الذين يهددون قادتنا بالاغتيال لن يكونوا في مأمن إذا فعلوا ذلك

حذر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، من يهددون قادة الحرس بالاغتيال، بأنهم "سوف يندمون على هذا بالتأكيد إذا بقوا على قيد الحياة".

وردا على التهديد الأمريكي لقادة الحرس الثوري، صرح اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، بأن "الذين هددوا قادتنا سوف يندمون على تهديداتهم بالتأكيد إذا نجوا، وأن الأعداء قد تلقوا جزءا من ردنا المؤلم على اغتيال الفريق قاسم سليماني وأدركوا إذا فعلوا ذلك، فسوف يتعرضون لضربات ماحقة وشديدة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال سلامي "ليعلم الأمريكيون والصهاينة وغيرهم، أنهم في حال تهديد قادتنا، فإن أيًا من قادتهم لن يجد ملاذا آمنا".

واعتبر سلامي هذه التهديدات نابعة من عجز الأمريكيين في بقية المجالات، مضيفا أنهم "قد فشلوا في مواجهة إيران على الصعيد العسكري والاقتصادي معا، وهذا يكشف فشل حربهم النفسية".

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أن "النظام الأمريكي والكيان الصهيوني والأنظمة الحليفة والتابعة لهما في الأساس أنظمة اغتيال، والآن اضطروا بالاعتراف صراحة بهذه الحقيقة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.