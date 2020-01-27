بالأرقام... المناطق التي سجلت إصابات ووفيات بفيروس كورونا الجديد حول العالم

أمر رئيس الحكومة الصينية، لي كه تشيانغ، السلطات في مدينة ووهان بوسط الصين – مركز تفشي فيروس كورونا القاتل- بضمان دخول جميع المصابين بالمرض الغامض الجديد إلى المستشفيات.

يأتي ذلك بالتزامن مع عزل السلطات الصينية لعدد من المدن وملايين المواطنين خشية تفاقم الأوضاع، بعد وفاة العشرات وإصابة المئات بالفيروس، الأمر الذي دفع عددا من بلدان العالم لإجلاء رعاياها من ووهان، فيما فرضت بلدان أخرى حظرًا وقيودًا على دخول الصينيين.

ووصل رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أهانوم، إلى بكين، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل إبطاء انتشار المرض القاتل، فيما أعلنت شركات خاصة ومراكز بحثية قدرتها على تطوير لقاحات مضادة للفيروس ومنع تفشيه.

فيما يلي بيان بالمناطق وأعداد الإصابات والوفيات المؤكدة بالفيروس حول العالم، وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورونيغ بوست" عن السلطات الصينية ووسائل إعلام رسمية:

- الصين 2821 إصابة و81 حالة وفاة

- هونغ كونغ 8 إصابات

- ماكاو 6 إصابات

- تايوان 5 إصابات

- باقي أنحاء آسيا 28 إصابة

- أوروبا 3 إصابات

- أمريكا الشمالية 6 إصابات

- منطقة أسترالاسيا 5 إصابات

- لا إصابات في باقي أنحاء العالم

- الإجمالي 2882 إصابة و81 حالة وفاة