بكين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ونقلت "رويترز" أنه تم التأكد من إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، والذي كان في ووهان (مركز تفشي فيروس كورونا) قبل أن ينتقل إلى بكين، بعدوى الفيروس في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما ذكرت "CCTV".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت اللجنة الصحية في مدينة بكين إن الضحية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وكان قد زار مدينة ووهان بوسط البلاد، وهي مركز اندلاع المرض، في 8 يناير، وأصيب بالحمى بعد عودته إلى بكين بعد سبعة أيام. وتوفي اليوم الاثنين بسبب فشل في الجهاز التنفسي.