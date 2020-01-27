القيادة المركزية الأمريكية: العسكريون يتحرون في صحة تحطم طائرة بأفغانستان

أعلن ممثل للقيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن العسكريين الأمريكان يتحققون من صحة تقارير تناولت تحطم طائرة في ولاية غزني، شرقي أفغانستان.

موسكو– سبوتنيك. وأشار ممثل القيادة المركزية الأمريكية إلى أن المعلومات بشأن الطائرة المنكوبة لا تزال غير واضحة، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وعرضت قناة "تولو نيوز" المحلية مقطعا مصورا من موقع تحطم طائرة، مشيرة إلى وجود علامات تدل على سلاح الجو الأمريكي، فيما قالت مصادر إنه لم يتم التأكد من صحة التسجيل بعد.

بدورها ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" في إشارة إلى الفيديو، إمكانية احتمال أن يكون الحطام لطائرة من طراز "بومباردييه "إي-11آ" التي تستخدمها الولايات المتحدة للاستخبارات الإلكترونية في أفغانستان.

وكان حاكم ولاية غزني، شرقي أفغانستان، وحيد الله كليمزاي، قد أكد اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحدثت التقارير عن سقوطها بالولاية قد تكون تابعة لشركة أجنبية، موضحا أن الطائرة احترقت بالكامل، ولا يظهر عليها أية علامة عن الشركة التي تتبع لها.