صورة... الجيش الإسرائيلي يحيي ذكرى الهولوكوست

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الاحتفال باليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.

ونشر أدرعي عبر صفحته على موقع "فيسبوك" "لن تتكرر أبدا... تخليدا لذكرى اليهود الذين أبيدوا خلال الهولوكوست".

وأحيت إسرائيل الذكرى 75 للمحرقة النازية وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، والتي راح ضحيتها نحو 6 ملايين يهودي.

وقامت القوات السوفيتية بتحرير المعتقلين في معسكر "أوشفيتز" للإبادة الجماعية، يوم 27 يناير/ كانون الثاني 1945.

وفي عام 1996 دعا الرئيس الألماني السابق رومان هيرتسوغ إلى جعل 27 يناير من كل عام يوم ذكرى لإحياء المحرقة اليهودية، وفي عام 2005 تبنت الأمم المتحدة الفكرة، وجعلته يوما عالميا لإحياء ذكرى الضحايا.

ودعا وزير الخارجية الألماني الحالي، هايكو ماس، دول أوروبا إلى تنشيط جهودها في مواجهة كراهية معاداة السامية، بما في ذلك تجريم إنكار جريمة محرقة اليهود.