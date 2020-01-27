تعاون أمريكي - فرنسي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن فرنسا، تمثل واحدا من أقدم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وإنها واحدة من أقوى 5 جيوش في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في البنتاغون، اليوم الاثنين، حسبما ذكر على صفحته الرسمية على "تويتر".

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الدفاع الأمريكي، مقطع فيديو، يرصد تاريخ التعاون بين البلدين، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1778، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، استقلالها عن بريطانيا العظمى.

Welcome to our oldest Ally, France. It is my privilege to host French Minister of the Armed Forces @florence_parly and discuss ways to advance our shared strategic goals. pic.twitter.com/835kmWDLfr — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 27, 2020

وأضاف، أن فرنسا قدمت دعما كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، عبر التاريخ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالنشاط والصداقة، والقيم المشتركة.

وقال إن هنا رؤى مشتركة بين البلدين في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، وخاصة في محاربة الإرهاب حول العالم.

وذكرت بوابة "العين" الإماراتية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أوضحت أنه تم الاتفاق مع واشنطن على ضرورة التنسيق والتعاون بشأن المهمة البحرية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت الحكومة الفرنسية، الاثنين الماضي، إن 8 دول أوروبية تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول الحكومة الفرنسية، إن المهمة البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز قد حصلت على مزيد من الدعم السياسي.