بوغدانوف يبحث مع صائب عريقات سبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، سبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، تم بحث احتمالات التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية ، على الأسس المعروفة للقانون الدولي".

ويطالب الفلسطينيون، في إطار عملية السلام مع إسرائيل، التي تم تعليقها حاليا، بأن تكون الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة، وفق الخطوط التي كانت موجودة قبل حرب يونيو/ حزيران عام 1967، مع إمكانية تبادل محدود للأراضي.

ويأمل الفلسطينيون بإقامة دولتهم الخاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجعل القدس الشرقية عاصمة لهم، فيما ترفض إسرائيل العودة إلى حدود عام 1967، وتقاسم القدس مع العرب، التي أعلنتها عاصمتها الأبدية غير القابلة للتجزئة.