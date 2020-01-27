منظمة الصحة العالمية تقر بخطئها وتعدل تقييمها لخطر فيروس كورونا

أقرت منظمة الصحة العالمية – التي تعرضت للانتقاد بسب تعاطيها مع تفشي الأمراض في السابق - بأنها أخطأت في تقييم مخاطر الفيروس القاتل "كورونا الجديد" في الصين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة في تقارير، الأسبوع الماضي، إن الخطر العالمي الذي يمثله الفيروس الجديد "معتدل"، لكن في تقرير جديد صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد، أكدت أن "الخطر بات مرتفعًا للغاية في الصين، ومرتفع على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومع ذلك، فهذا التعديل لا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، التي تدعو إليها المنظمة في أسوأ حالات تفشي الأمراض القاتلة، وتستدعي تحركا عالميا أكثر تضافرًا، وفقًا للوكالة.

وأصاب الفيروس، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال اليوم الأخير من العام الماضي، أكثر من 2800 شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل 82 شخصًا في الصين.

من جانبه أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، توجهه إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الإثنين، لمناقشة قضية انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة العشرات خلال الأيام الماضية.

وكتب أدهانوم، على "تويتر": "أتوجه إلى الصين، لمقابلة المسؤولين الصينيين وخبراء الصحة، لمناقشة قضية انتشار فيروس كورونا، وكيفية مواجهته، أنا ورفاقي في منظمة الصحة العالمية، نريد أن ندرك آخر التطورات في هذا الأمر، لإيجاد طرق أكثر قوة لمواجهة انتشاره".