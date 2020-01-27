أمريكا تعتبره واجهة لتطوير صواريخ باليستية... وزير إيراني يعلن إطلاق قمر صناعي

وكتب الوزير الإيراني في تغريدة على "تويتر": "نعم، يتم إعداد موقع لوضع القمر الصناعي ظفر في المدار".
ونشر أزاري جهرومي تغريدته، إلى جانب رابط لقصة نشرها موقع NPR الأمريكي تشير إلى صور الأقمار الصناعية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تستعد لإطلاقها في الفضاء.
بله، سایت در حال آمادهسازی برای در مدار قرار دادن ماهوارهی ظفر است. امیدواریم به استقرار این ماهواره در مدار، برای ۵ ماهواره دیگر هم برنامه زمانبندی استقرار در مدار نهایی شده است، پیش به سوی مدار ۶۰۰ کیلومتری💪🏻✨— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 27, 2020
راستی پیامهاتون در https://t.co/68bc1HSYsd، عالی و انرژیبخش🙏🏻 https://t.co/2HfLyZhy7Y
وقال الموقع الأمريكي إن الصور الجديدة من الأقمار الصناعية التجارية التي حصل عليها الموقع تشير إلى أن إيران تجري إصلاحات وتستعد لإطلاق صواريخ في الفضاء، في أعقاب سلسلة من المحاولات الفاشلة الأخيرة.
وتُظهر الصور التي التقطتها شركة خاصة أمس الأحد وتم تبادلها عبر معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، مركبات متوقفة في مبنى يستخدم لتجميع الصواريخ الفضائية الإيرانية في مركز الإمام الخميني للفضاء في شمال إيران.
كما تظهر مجموعة ثانية من المركبات في منصة الإطلاق الدائرية التي لحقت بها أضرار بالغة أثناء الاستعدادات الفاشلة للإطلاق في العام الماضي.
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