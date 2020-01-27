أمريكا تعتبره واجهة لتطوير صواريخ باليستية... وزير إيراني يعلن إطلاق قمر صناعي

قال وزير إيراني في تغريدة إن البلاد تعد موقعا لإطلاق قمر صناعي، وهو برنامج تقول أمريكا إنه واجهة لتطوير صواريخ باليستية، حسب "رويترز".

وحسب "رويترز" أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي اليوم الاثنين أن إيران تعد موقعا لإطلاق قمر صناعي، وسلط الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية.

وكتب الوزير الإيراني في تغريدة على "تويتر": "نعم، يتم إعداد موقع لوضع القمر الصناعي ظفر في المدار".

ونشر أزاري جهرومي تغريدته، إلى جانب رابط لقصة نشرها موقع NPR الأمريكي تشير إلى صور الأقمار الصناعية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تستعد لإطلاقها في الفضاء.

بله، سایت در حال آماده‌سازی برای در مدار قرار دادن ماهواره‌ی ظفر است. امیدواریم به استقرار این ماهواره در مدار، برای ۵ ماهواره دیگر هم برنامه زمانبندی استقرار در مدار نهایی شده است، پیش به سوی مدار ۶۰۰ کیلومتری💪🏻✨

راستی پیامهاتون در https://t.co/68bc1HSYsd، عالی و انرژی‌بخش🙏🏻 https://t.co/2HfLyZhy7Y — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 27, 2020

وقال الموقع الأمريكي إن الصور الجديدة من الأقمار الصناعية التجارية التي حصل عليها الموقع تشير إلى أن إيران تجري إصلاحات وتستعد لإطلاق صواريخ في الفضاء، في أعقاب سلسلة من المحاولات الفاشلة الأخيرة.

وتُظهر الصور التي التقطتها شركة خاصة أمس الأحد وتم تبادلها عبر معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، مركبات متوقفة في مبنى يستخدم لتجميع الصواريخ الفضائية الإيرانية في مركز الإمام الخميني للفضاء في شمال إيران.

كما تظهر مجموعة ثانية من المركبات في منصة الإطلاق الدائرية التي لحقت بها أضرار بالغة أثناء الاستعدادات الفاشلة للإطلاق في العام الماضي.