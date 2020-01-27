حقائق جديدة صادمة عن فيروس كورونا القاتل

قدر باحثون في جامعة هونغ كونغ، وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا القاتل في مدينة ووهان الصينية إلى قرابة 44 ألف مصاب بحلول السبت الماضي، بما في ذلك الإصابات في مرحلة الحضانة.

في المقابل، تشير التقديرات الرسمية للسلطات الصينية إلى إصابة نحو 2800 شخص حتى اليوم الإثنين، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 82 حالة، بينما وصلت الإصابات في هونغ كونغ إلى 8 حالات مؤكدة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن كبير الباحثين وعميد كلية الطب بالجامعة، جابرييل ليونج، قوله اليوم الإثنين، إن فريقه قدر أعداد المصابين الذين تظهر عليهم علامات المرض بنحو 26 ألف حالة، لكن العدد سيتضاعف خلال 6.2 يوم، وفقًا لعمليات النمذجة الرياضية التي أجراها.

من جانبها قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، إن فيروس كورونا مُعدي حتى في فترة الحضانة التي تستمر لمدة 14 يومًا، وأن قدرته على الانتشار تزداد قوة.

وقال الوزير المسؤول عن اللجنة، ما شياو وي، أن فهم السلطات للفيروس ما زال محدودًا، وأن الأمور غير واضحة بشأن المخاطر الناجمة عن الطفرات المحتملة له، مضيفًا أنه من المحتمل استمرار تفشي المرض لبعض الوقت.

وأضاف ما: "على عكس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة –سارس- يمكن لفيروس كورونا الجديد الانتقال خلال فترة الحضانة، ويمكن ألا تظهر أي أعراض مرضية فورية على المصابين، وهو ما زاد من الصعوبات التي تواجه السلطات للسيطرة على انتشاره".

من ناحية أخرى، أقرت منظمة الصحة العالمية – التي تعرضت للانتقاد بسب تعاطيها مع تفشي الأمراض في السابق - بأنها أخطأت في تقييم مخاطر الفيروس القاتل "كورونا الجديد" في الصين، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة في تقارير، الأسبوع الماضي، إن الخطر العالمي الذي يمثله الفيروس الجديد "معتدل"، لكن في تقرير جديد صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد، أكدت أن "الخطر بات مرتفعًا للغاية في الصين، ومرتفع على المستويين الإقليمي والعالمي".