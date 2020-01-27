زعيم المعارضة الإسرائيلي غانتس يشيد بـ"صفقة القرن" ويتعهد بتنفيذها

أكد زعيم تحالف "أزرق ابيض" الإسرائيلي بني غانتس عقب اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم الإثنين إن الخطة الأميركية تشكل حجر أساس مهم وتاريخي، وسوف يعمل على تطبيقها بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع خوضها في الثاني من مارس / آذار المقبل.

القدس - سبوتنيك . ونقلت القناة "13" الإسرائيلية تصريحات غانتس، وقال فيها "خطة الرئيس ترمب للسلام تاريخية ومهمة. سأعمل مباشرة بعد الانتخابات على تنفيذها عقب وتشكيل حكومة مستقرة تعمل بالتنسيق مع دول المنطقة".

وأضاف غانتس بالقول إنه "تحدث مع الرئيس ترامب حول أهمية الحوار مع الفلسطينيين ومع العاهل الأردني خاصة" وتابع يقول إن "اللقاء مع ترامب تطرق إلى مواضيع مهمة بالنسبة لأمن إسرائيل ومستقبلها".

وشكر غانتس الرئيس الأميركي على "دعمه إسرائيل في مواجهة ايران وعلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ونقل السفارة الأميركية الى القدس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الإثنين إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).