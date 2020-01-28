ارتفاع حصيلة فيروس كورونا في الصين إلى 106 وفيات وتسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة

أعلنت السلطات في إقليم ووهان الصيني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 100 شخص، كما تم تسجيل 1300 حالة جديدة.

بحسب وكالة "فرانس برس"، قالت السلطات الصينية في بيان: "ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في المنطقة إلى 106 أشخاص وتسجيل 1300 حالة جديدة".



وأشار البيان إلى أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، وصل عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس إلى 2714.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في مؤتمر صحافي عقد يوم الأحد، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات"، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.