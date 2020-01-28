ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4515 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515 شخصا، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماما.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان على موقعها الإلكتروني: "تلق لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم 27 يناير، معلومات مؤكدة من 30 مقاطعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة وصل إلى 4515، من بينهم 976 شخصاً بوضع حرج، و60 شخصا تعافوا تماما بعد المعالجة".

يتبع...