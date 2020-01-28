"كورونا" يتسلل إلى ألمانيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم بفاريا في بيان، إصابة رجل في منطقة شتارنبرغ بفيروس كورونا الجديد. وتم وضع المصاب تحت مراقبة الأطباء.

ووصل فيروس كورونا إلى أوكرانيا أيضا. فقد أعلن مخبر مدينة كييف للتحاليل الطبية عبر موقع فيسبوك أنه تم اكتشاف إصابة شخص بفيروس كورونا. ولكنها ليست إصابة مميتة. فقد أوضح مخبر التحاليل أن المريض لم يصب بفيروس كورونا الجديد. كما طمّن المخبر أحد المغردين قائلا "ليس صينيًا".

وتم الإعلان في الأسبوع الماضي عن 3 مرضى يشتبه بأنهم مصابون بفيروس كورونا في أوكرانيا.

وقد بات معلوما أن 106 مصابين بفيروس كورونا الجديد توفوا في الصين. وقالت السلطات الصينية في بيان إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى 106 أشخاص، وتم تسجيل 1300 حالة جديدة. وأشارت إلى أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، وصل عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس إلى 2714.

ويشار إلى أن الفيروس كان قد تسلل خارج الصين.