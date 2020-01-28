السفارة الروسية في بكين تبحث إمكانية إجلاء مواطنين روس من مدينة ووهان

أعلنت السفارة الروسية في الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: " تتواصل السفارة الروسية في بكين مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في إقليم ووهان لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذه المنطقة".

وأشارت السفارة إلى أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في الإقليم، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق.

ودعت السفارة الروسية رعاياها، "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

هذا وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.