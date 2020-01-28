أكثر من 20 ألف سائح صيني في تايلاند غير قادرين على العودة إلى بلادهم

صرح السكرتير الدائم بوزارة الصحة التايلاندية سوخوم كانتشانابخيماي، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 20 ألف سائح صيني، 80% منهم من سكان ووهان، غير قادرين على العودة إلى بلادهم نتيجة إنهاء الرحلات الجوية بسبب وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال السكرتير إن قسم مكافحة الأوبئة بالوزارة يراقب باستمرار السياح الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى الصين، بما في ذلك ظهور لديهم أعراض نزلات البرد، بحسب ما نقلته قناة "Thai PBS".

وقال ممثل وزارة الصحة: "حتى الآن لم يتم تسجيل أي أعراض تدل على الإصابة بفيروس كورونا".

وتستقبل تايلاند ما يصل إلى 12 مليون سائح صيني سنويًا، ومن المتوقع أن ما يصل إلى مليوني مواطن صيني يزور البلاد خلال الاحتفال بالعام الصيني الجديد من 25 يناير/كانون الثاني إلى بداية فبراير/شباط. تم إنهاء الرحلات الجوية مع مدينة ووهان بسبب وباء الفيروس، منذ يوم الاثنين، كما قدمت الصين إمكانية للسائحين بإلغاء رحلاتهم المدفوعة مجانًا ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد السياح الصينيين الموجودين حاليًا في تايلاند.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515 شخصا، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماما.