اليابان تجلي رعاياها من ووهان الصينية

وتصل الطائرة إلى مدينة ووهان الصنيية بؤرة تفشي مرض كورونا، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة "رويترز".

وأكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن هناك 650 يابانيا يأملون العودة إلى ديارهم، بينما تقل الطائرة 200 راكب.

وتابع الوزير أن بلاده تجري ترتيبات لإرسال رحلات إضافية إلى ووهان غدا الأربعاء.

وقد بات معلوما أن 106 مصابين بفيروس كورونا الجديد توفوا في الصين. وقالت السلطات الصينية في بيان إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى 106 أشخاص، وتم تسجيل 1300 حالة جديدة. وأشارت إلى أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، وصل عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس إلى 2714.