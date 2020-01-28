الصحة العالمية تقدر جهود الصين في مكافحة "كورونا"

اجتمع وزير خارجية الصين، وانج يي، بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدا له أن بكين تملك جميع القدرات للتغلب على فيروس كورونا الجديد.

بكين - سبوتنيك. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن أمل منظمة الصحة العالمية أن تساعد تدابير الوقاية والمكافحة التي تتخذها الحكومة الصينية في السيطرة على انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال مدير المنظمة في اجتماع مع وزير خارجية الصين وانغ يي: "نقدر تقديرا عاليا الإجراءات التي تتخذونها. هذه تدابير جادة، ونحن نأمل في أن تساعد على منع انتشار هذا الوباء".

© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN "كورونا" يتسلل إلى ألمانيا وأوكرانيا

كما أكد أن التزام الصين باحتواء المرض واستعدادها لذلك كان أمر مدهشا، مضيفا: "نحن نقدر كل الجهود ونحترمكم على ما تفعلونه".

ووفقا لآخر الإحصاءات فقد أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماماً.

وقد اتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".