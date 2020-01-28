دولتان عربيتان ضمن قائمة أكبر خمس مستوردي أسلحة

وصل تصدير الأسلحة إلى أعلى مستوياته في عام 2019.

وأظهر تقرير كتبه خبراء المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة أن قيمة الأسلحة المعروضة في سوق العالم في عام 2019 بلغت 92.041 مليار دولار.

وأظهر نفس التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى المصدّر الأول للأسلحة. وقدّر الخبراء صادرات الأسلحة الأمريكية في عام 2019 بـ38.777 مليار دولار.

وما زالت روسيا تحتل المركز الثاني في صادرات الأسلحة. وبلغت صادرات روسيا من الأسلحة في العام الماضي 14.144 مليار دولار.

ووفق إحصائيات المركز تصدرت المملكة السعودية ترتيب مستوردي الأسلحة في عام 2019 عندما اشترت ما قيمته 13.44 مليار دولار في سوق العالم للأسلحة. وحلت الهند في المرتبة الثانية – 8.557 مليار دولار. وتليها قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية.