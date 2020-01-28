روحاني: الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران في فبراير/ شباط المقبل سيكون لها تأثير على السياسة الإقليمية والدولية، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان روحاني، قال أمس الاثنين، إنه "يجب على الإيرانيين ألا يسمحوا لنهج الضغوط القصوى، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية".

وأضاف: "يجب ألا ندع ترامب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس، يجب أن نبقى متحدين، لا تديروا ظهوركم لانتخابات 21 فبراير، ليكن الإقبال كثيفا"، موضحا أن "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

ووافق مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين حتى الآن على ترشيح نحو تسعة آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح، ويقول التيار المعتدل إنه ليس له مرشحون في معظم المدن.