الصين:علاج الفيروس التاجي يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين

أعلن عضو في فريق الخبراء التابع للجنة الحكومية الصينية للرعاية الصحية، لي شين وانغ، اليوم الثلاثاء، بأن هناك حاجة إلى حوالي أسبوع لعلاج المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، وبالنسبة لحالات أكثر خطورة إلى أسبوعين.

بكين - سبوتنيك. وقال الخبير الصيني، خلال مؤتمره الصحفي: "في الوقت الحالي، يتعافى المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة خلال أسبوع أما الذين يعانون من خطر أكبر فيستغرق الأمر حوالي أسبوعين، وربما أكثر، لذلك هناك ثقة في أن عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات سيزداد مع مرور الوقت".

وأوضح أن مغادرة المريض للمستشفى تتم بعد تعافيه تماما من الأعراض السريرية للمرض، وتصبح درجة حرارة جسمه طبيعية، ويسفر اختبار الحمض النووي الفيروسي التي يجري تنفيذه مرتين، عن نتيجة سلبية في كليهما.

ووفقا لأحدث البيانات الواردة من اللجنة فقد بلغ إجمالي عدد المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من الفيروس التاجي في البلاد 4515 شخصا، منهم 106 أشخاص قد توفوا، و60 شخصا تعافوا وغادروا المستشفيات. أما بالنسبة للوضع خارج البر الرئيسي للصين، فقد تم الإبلاغ عن إصابات وقعت في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وفيتنام وسنغافورة ونيبال وفرنسا وأستراليا وماليزيا وألمانيا.