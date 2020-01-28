أمريكا تجلي نحو 200 شخص من الصين

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية طائرة، اليوم الثلاثاء، لإجلاء نحو 200 مواطن أمريكي ودبلوماسي وعائلاتهم من مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وتصل الطائرة الأمريكية، اليوم، إلى مطار ووهان المغلق لإجلاء 230 شخصا وتتجه على الفور إلى ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة، وتهدف هذه الرحلة بشكل رئيسي إلى إجلاء موظفي القنصلية الأمريكية في ووهان بسبب الإغلاق المؤقت لممثلية للبعثة الدبلوماسية في المدينة، ويوجد في ووهان حوالي ألف أمريكي، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال".

ووفقا لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الطائرة ستهبط في أونتاريو، كاليفورنيا، وأضافت أنه سيتم فحص جميع الركاب لكشف أعراض فيروس كورونا قبل مغادرة المدينة الصينية.

وكما قالت آن تسينك، كبيرة الأطباء في ألاسكا، إنه أثناء توقف الطائرة في أنكوراج للتزود بالوقود، سيتم فحص الركاب في محطة مغلقة مرة أخرى قبل السفر إلى كاليفورنيا، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك أطباء على متن الطائرة يراقبون حالة الأشخاص أثناء الرحلة. وأشارت تسينك إنه "إذا تم الكشف عن أعراض المرض، فستكون مستشفيات أنكوريج جاهزة لاستقبال المرضى".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515 شخصا، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماما.