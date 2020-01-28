أردوغان: حفتر فر من موسكو وبرلين ودولتان عربيتان تدعمانه بالسلاح

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إيقاف قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، على متن الطائرة، خلال توجهه من الجزائر إلى غامبيا، قال أردوغان: "ينبغي إيقاف حفتر الفار من موسكو وبرلين عن انتهاك وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في ليبيا، والتقدم في العملية السياسية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "حفتر يقوم بممارسات شنيعة في ليبيا ونحن نتابعها وسنواصل حتى النهاية القيام بما يلزم".

وأضاف الرئيس التركي أن "الجزائر أحد أهم الدول المجاورة لليبيا، ويمكنها لعب دور هام في العملية السياسية هناك"، موضحا أنه "بحث الوضع في ليبيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أجرت زيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي".

وقال: "قلت لميركل بشكل واضح وصريح بأنهم يقفون في المكان الخاطئ، فحفتر كذاب، وأنهم يمنحون فرصة لتدليل هذا الكاذب، فمصر وحكومة أبوظبي أكبر داعمين له، وروسيا هناك من خلال مرتزقة "فاغنر" التي تدعمها حكومة أبوظبي على الصعيد المالي".

وتابع: "جميع الأسلحة والذخائر التي تصل إلى هناك (ليبيا) تقدمها حكومة أبوظبي، وطبعا شراء السلاح ليس صعبا لتوفر المال، وليس مهما من أي دولة يتم شراء السلاح، لكن رغم ذلك، لم يحقق حفتر مآربه هناك، وطبعا كان مهما صمود حكومة الوفاق الوطني، لا سيما وجود رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على رأس قواته".

وشدد أردوغان أن "السراج قدم امتحانا ناجحا في موسكو، وإنحاز للاتفاق في برلين، وأما الطرف الآخر (حفتر) فلم ينحاز للاتفاق"، مؤكدا أن الألاعيب ذاتها يتم تنفيذها في مجلس الأمن الدولي، وأنه بحث الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وحضور رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.