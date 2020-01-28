الفلبين ترفض "الدية" وتطالب بحياة قتلة الخادمة

رفضت الفلبين قبول أي أموال تمثل ديّة مقابل حياة الخادمة المقتولة في الكويت على يد شخصين من المواطنين.

قال وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، إن بلاده ترفض أي دية أو أموال تقدم من المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية في الكويت.

THERE WILL BE BLOOD @DFAPHL for Jeanelyn Villavende. I renounce & reject any offer of blood money for her torture/murder. I want two lives for the life they took. The top-notch lawyer hired by DFA to prosecute is not authorized to suggest or accept blood money from her killers. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) January 24, 2020

وتابع الوزير في صفحته الشخصية على موقع تويتر، أنهم يريدون حياة شخصين مقابل الحياة التي أخذوها من الخادمة.

وحسب صحيفة القبس الكويتية، فالمحامي الذي عينته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لمقاضاة قتلة الخادمة فيلافيندي، لا يمكنه اقتراح أو قبول أي دية تقدم من القتلة.

وقالت صحيفة inquirer الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني إن "الحكومة الفلبينية فرضت حظراً شاملاً على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، عقب وفاة الخادمة جينيلين فيلافيندي، التي تقول الحكومة الفلبينية إن تشريح قام به المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين أظهر تعرضها للتعذيب والإيذاء الجنسي من قبل أصحاب عملها".

وأكدت الصحيفة أن وزير العمل سيلفستر بيلو أوصى بقرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد أن "أظهر تقرير تشريح الجثة الصادر عن المكتب الوطني للتحقيقات أن الخادمة فيلافيندي لم تتعرض للتعذيب فحسب، بل تعرضت أيضًا للإيذاء الجنسي من قبل أصحاب عملها".

ويعمل في الكويت أكثر من 260 ألف فلبيني، نحو 60 بالمئة منهم في مجال العمالة المنزلية، بحسب الخارجية الفلبينية، ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.