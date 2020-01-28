كوريا الجنوبية ترسل مليوني كمامة طبية إلى الصين

وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" فمليونا كمامة طبية بين المعونات.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه "يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد".

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات في توجيهات لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه ومسؤوليه، وطلب منهم توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، بشكل حازم، وذلك حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وشدّد شي جين بينغ على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

كما طالبهم بتوطيد ثقتهم والبقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، مشيرا إلى ضرورة إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي.

وأشار شي جين بينغ إلى أن مسؤولي الحزب سيختبرون في هذه المعركة الشاقة، حاثا لجان الحزب على جميع المستويات على تشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين على الخروج والقتال بشجاعة في المعركة، ليروا أنهم قادرون على اجتياز الاختبارات من خلال عملهم.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.