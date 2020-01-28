مسؤول روسي: تشرشل اقترح على ستالين تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ عام 1944

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، رئيس الجمعية التاريخية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، اقترح في عام 1944 على الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، تقسيم البلقان وجزء من جنوب شرقي أوروبا إلى مناطق نفوذ سوفييتي وغربي، مشيرا إلى أن الوثيقة، التي تثبت ذلك، ستعرض في الربيع المقبل.

موسكو - سبوتنيك . وقال ناريشكين، خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": " في أبريل/ نيسان المقبل سيتم افتتاح معرض" ستالين، روزفلت، تشرشل" في قاعة المعارض الخاصة بالمحفوظات الفيدرالية، وسيتم عرض النسخة الأصلية للاتفاق مع النسب المئوية للمرة الأولى".

وتابع: "في أكتوبر/ تشرين الأول 1944، اقترح تشرشل على ستالين تقسيم منطقة البلقان وجزء من جنوب شرق أوروبا إلى مناطق ذات نفوذ سوفييتي وغربي. لقد سجل تشرشل مقترحاته على الورقة التي أظهرها بعد ذلك لأعضاء الوفد السوفيتي".

ولفت ناريشكين، إلى أنه بموجب المقترحات، خصص للاتحاد السوفيتي 50 في المئة من أراضي يوغوسلافيا كمنطقة نفوذ، و75 في المئة من أراضي بلغاريا، التي كانت قد تحررت قبل ذلك بوقت قصير من قبل القوات السوفيتية.

واختتم رئيس الجمعية التاريخية بالقول: "هذا هو مجون واستخفاف الدبلوماسية البريطانية".

وتحتفل روسيا هذا العام بالذكرى السابعة والخمسين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، حيث تحتل الفعاليات مكرسة لهذه الذكرى أولوية في خطط الجمعية التاريخية الروسية وصندوق "تاريخ الوطن" الروسي.