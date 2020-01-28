مصر تكشف حقيقة وفاة مواطنها بفيروس كورونا في الصين

وقال السفير أسامة المجدوب، إنه أجرى اتصالات بالمسؤولين في بكين للتأكد من وفاة مصري أصيب بفيروس كورونا، حسب موقع "مصراوي" الإخباري المحلي.

وأكد السفير أن الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي مصري بسبب فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وقال السفير: "نصدر تعليمات ونشرات يومية لكل الجالية والبعثة، ولا نستطيع حصر عددها، لأن هناك من يدرس وآخر يقيم، وجزء أخير يأتي للصين لمتابعة نشاطه التجاري.​

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماماً.

وقد اتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".