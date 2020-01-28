"طالبان" تشتبك مع قوات أفغانية حاولت الوصول لموقع تحطم طائرة عسكرية أمريكية

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات دارت بين القوات الأفغانية ومسلحين من حركة طالبان لدى محاولة القوات الوصول لمنطقة بوسط البلاد تحطمت فيها طائرة عسكرية أمريكية وتعد معقلا لطالبان.

وأكد الجيش الأمريكي، أمس الاثنين، تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة لكنه نفى ما أعلنته طالبان عن إسقاطها، ولم يذكر عدد من كانوا على متنها وما إذا كان أي منهم قد قتل في الواقعة.

وقال خالد وردك قائد شرطة إقليم غزنة لـ"رويترز"، إن السلطات أرسلت قوات أمن لموقع التحطم في منطقة ده يك بمجرد أن تلقت بلاغا بوقوعه، لكن مسلحي طالبان نصبوا كمينا لتلك القوات.

وأضاف: "وفقا لمعلوماتنا، هناك أربع جثث وشخصان كانا على قيد الحياة على متن الطائرة وهما مفقودان"، مشيرا إلى أن القوات تلقت أمرا بعد ذلك بالتراجع والاستعاضة عن ذلك بعملية جوية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن القوات الأفغانية المدعومة من الجيش الأمريكي حاولت السيطرة على المنطقة المحيطة بموقع تحطم الطائرة واشتبكت مع مقاتلي الحركة.

Aircraft that crashed in Ghazni province

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ویدیو از سقوط هواپیما در غزنی pic.twitter.com/ESgTgMcR1y — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 27, 2020

وأضاف لـ"رويترز" أنهم تمكنوا من صد تلك المحاولة، مشيرا إلى أن طالبان ستسمح لفريق إنقاذ بالدخول لانتشال الجثث من موقع التحطم.

وقال: "أحصى مقاتلو طالبان في الموقع ست جثث من تحطم الطائرة الأمريكية". وأضاف أن من المحتمل أن يكون هناك مزيد من القتلى لكن يصعب التأكد لأن الحطام تحول بأكمله إلى رماد بسبب النيران التي نشبت فيه.

هواپیمای «نظامی نیروهای امریکایی» در غزنی چگونه سقوط کرده‌است؟ https://t.co/dBjMD0g76H طالبان، سقوط، طیاره، هواپیما، غزنی، موشک pic.twitter.com/ImLLDOwOK9 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 27, 2020

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن أقل من خمسة أفراد كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت، وقال أحدهم إن المعلومات الأولية أشارت إلى أن اثنين على الأقل كانا على متنها.

#Ghazni aircraft crash: Taliban claims responsibility saying that the aircraft belonged to US and that several CIA officers were killed in the incident https://t.co/grbtvcHlYx — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 27, 2020

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الموقع لم يزره أي مسؤولين أمريكيين أو أفراد من القوات الدولية في أفغانستان، وأن زعم طالبان بأنها أسقطت الطائرة مضلل إذ يظهر تحقيق أولي حدوث عطل ميكانيكي.