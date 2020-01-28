اليابان تؤكد ظهور أول إصابة بفيروس "كورونا" غير ذات صلة بالصين

أكدت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، ظهورأول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لدى شخص لم يقم بزيارة الصين.

وأفادت وكالة "كيودو"، بأن وزير الصحة و العمل والضمان الاجتماعي الياباني، كاتسونوبو كاتو، أعلن أن هذه الحالة ليس لها علاقة بالأشخاص الذين وصلوا مؤخرا من الصين.

ووفقا لآخر الإحصاءات فقد أعلنت السلطات الصينية ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماما.

واتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".