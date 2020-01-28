وصول تعزيزات للجيش التركي إلى الحدود السورية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود التركية السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قافلة عسكرية وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وبحسب الوكالة، ضمت التعزيزات العسكرية آليات عسكرية ودبابات ومركبات مختلفة أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.