جوبا تقدر دور موسكو الداعم في مجلس الأمن الدولي

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أوت دينق أشول، عن تقدير بلادها لدعم موسكو في مجلس الأمن الدولي لعدم فرض العقوبات على جنوب السودان.

موسكو - سبوتنيك. وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد المباحثات الثنائية في موسكو: "لقد كان لدينا لقاء إيجابي. ويعتبر استمرارية لقمة سوتشي [قمة روسيا - أفريقيا عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي]، يهدف لتعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالات مختلفة، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والسياسي والثقافي وغيره. جنوب السودان بلد غني جداً، فيها الكثير من الموارد الطبيعية، من النفط والغاز والفحم".

وتابعت: "روسيا ممكن أن تلعب دوراً في تطوير البنى التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق [في جنوب السودان]. لدينا علاقات تاريخية منذ فترة طويلة، نأمل أن المستثمرين والشركات سيأتون من روسيا إلى جنوب السودان للاستثمار فيها".

وأضافت: "نحن نقدر روسيا بشكل كبير على دورها وحمايتها مرات كثيرة من فرض عقوبات (على جنوب السودان) في مجلس الأمن".

يذكر أن روسيا الاتحادية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية جنوب السودان، حيث تم توقيع وثيقة الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عام 2011.

وأشارت موسكو إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب السودان، مبنية على أسس الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.