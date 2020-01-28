جنوب السودان يكشف حقيقة وجود جنود صينيين على أراضيه

صرحت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، أوت دينق أشول، اليوم الثلاثاء، بأن الأمن في السودان مرتبط بتوفير الأمن في جنوب السودان.

موسكو - سبوتنيك. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف: "الأمن في السودان مرتبط بتوفير الأمن في جنوب السودان".

وأضافت في هذا الصدد: "نحن دولتان، لكن نحن شعب واحد في دولتين"، لافتة إلى أن الدولتين تمران حاليا "بفترة انتقالية" تستغرق 3 سنوات.

كما لفتت الوزيرة إلى أن تشكيل الحكومة في جنوب السودان سيتم في 27 شباط/فبراير المقبل.

وفي سياق متصل قالت الوزيرة، ردا على سؤال حول عدم وجود جنود صينيين في جنوب السودان: " ليس هناك جنود صينيون في جنوب السودان، هناك فقط قوات بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة يأتون من دول مختلفة".

يذكر أن روسيا الاتحادية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية جنوب السودان، حيث تم توقيع وثيقة الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عام 2011.

وأشارت موسكو إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب السودان، مبنية على أسس الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.