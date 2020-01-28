ارتجاف المريض وذعر الأطباء... فيديو لمعاناة أحد ضحايا "كورونا"

نشرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد على أحد المصابين.

وظهر المصاب وهو يرتجف بشدة داخل أحد المراكز الطبية في مدينة ووهان الصينية، منشأ الفيروس.

ووقف الطاقم الطبي حول المريض وهم يراقبونه وعلى وجوههم الأقنعة لضمان عدم انتشار العدوى، وسط حالة من الذعر.

مقطع فيديو مخيف يظهر أحد المصابين بفيروس كورونا الجديد وهو يرتجف على سرير داخل أحد المراكز الطبية التي تعالج المصابين بهذا الفيروس القاتل، بمدينة ووهان، منشأ الفيروس القاتل، بينما كان أفراد الطاقم الطبي يراقبونه بهدوء واضعين الأقنعة على وجوههم. pic.twitter.com/eDmqAXEx6m — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 28, 2020

واستقبلت مستشفيات المدينة ما يزيد عن 15 ألف مريض بالحمى خلال الأيام الماضية، كما أوضحت مصادر طبية أن دورة علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأودت سلالة فيروس كورونا الجديدة بحياة 106 مرضى في الصين، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن جميع حالات الوفاة، باستثناء ستٍ، نتيجة الإصابة بالفيروس وقعت فى مدينة ووهان .