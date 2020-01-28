أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيتوجه غدا إلى موسكو من أجل إطلاع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ما يسمى بـ "صفقة القرن" للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال مكتب نتنياهو لوكالة سبوتنيك: "نتنياهو يتوجه غدا إلى موسكو لإطلاع بوتين على صفقة القرن".

ويأتي إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتزامن مع قرب إعلان الرئيس الأمركي عن بنود "صفقة القرن".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تعلق على "صفقة القرن" الأمريكية قبل التعرف على محتواها أولا.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن "المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت المقبل".

وأضاف المصدر أن "طلب عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها.

وسبق أن عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مباحثات في 23 يناير/كانون الثاني.