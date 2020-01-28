وكالة: ترامب اقترح حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة فلسطين

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يقترح حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، على أن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة، وإن تل أبيب وافقت على دولة للفلسطينيين بناءً على ترتيب أمني لحماية مواطنيها.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى، ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضحوا أن إسرائيل ستوافق على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.