ترامب: قلت لعباس إن أراضي دولته الجديدة ستبقى مفتوحة من دون مستوطنات لمدة 4 سنوات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء "أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني بأن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".

القاهرة - سبوتنيك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا لم تقدم خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، شيئا تاريخيا للفلسطينيين فلن يكون ذلك الاتفاق عادلًا.

وأضاف "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".

وأشار ترامب إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلن لأول مرة نشر خريطة تتحدث عن الأراضي التي ستقدمها مقابل تحقيق السلام، مضيفا "إذا لم نقدم شيئا تاريخيا للفلسطينيين لن يكون هذا الاتفاق عادلاً".

وقال ترامب: قلت للرئيس الفلسطيني إنه إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وأضاف: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".

وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.