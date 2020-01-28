ترامب يشكر 3 دول عربية على مساعدتهم في إتمام "صفقة القرن"

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وقال ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "أشكر نتنياهو بشكل خاص، وعمان والبحرين والإمارات لمساعدتنا وإرسال سفرائهم للحضور اليوم".

وأضاف "إسرائيل ستعمل مع شخص رائع وهو ملك الأردن".

"This is the first time Israel has authorized the release of a conceptual map illustrating the territorial compromises it's willing to make," Pres. Trump says. "Mr. Prime Minister, thank you for having the courage to take this bold step forward." https://t.co/EFoJOyyWRn pic.twitter.com/lUan76dJyn — ABC News (@ABC) January 28, 2020

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب".

وتابع قائلا "إذا لم نقدم شيئا تاريخيا للفلسطينيين لن يكون هذا الاتفاق عادلاً".

وذكر ترامب أنه "قال للرئيس الفلسطيني إنه إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة".

وأضاف "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".

وتابع "الرؤية الأمريكية ستضع نهاية لاعتماد الفلسطينيين على المؤسسات الخيرية والمعونة الأجنبية وتدعو للتعايش السلمي".

بدوره، أعرب نتنياهو، عن شكره لحضور سفراء عمان والبحرين والإمارات في البيت الأبيض خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل "خطة أمريكا للسلام" في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، "يا لها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا".