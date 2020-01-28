نتنياهو بعد إعلان صفقة القرن: هذه هي فرصة القرن وإسرائيل لن تتركها

ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال نتنياهو إن هذا يوم تاريخي يذكرنا بعام 1984 عندما تم الاعتراف لأول مرة بدولة إسرائيل.

وعن خطة ترامب للسلام قال نتنياهو: "الخطط السابقة كلها فشلت لأنها لم تعبّر عن مصالح إسرائيل الحيوية وتطلعات الفلسطينيين". مضيفاً أن "خطة السلام مسار واقعي لسلام مستدام".

وقال نتنياهو في إعلان "خطة ترامب للسلام" إن "وجود سفراء عمان والبحرين والإمارات مؤشر جيد لخطة السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف: "يالها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا".

Middle East #PeacePlan is the toughest deal, but we have an obligation to the world - Trump https://t.co/ryLpOsmCkD pic.twitter.com/LIK8A8lqO6 — RT (@RT_com) January 28, 2020

وقال نتنياهو إن "ترامب يعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها".

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أن "خطة السلام" التي اقترحتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هي فرصة القرن، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تترك هذه الفرصة.

وقال في كلمة مشتركة مع الرئيس الأميركي، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء "هذه الصفقة هي فرصة القرن وإسرائيل لن تترك هذه الفرصة".

وأضاف "إذا اتفق الفلسطينيون على الالتزام بكل شروط خطة السلام إسرائيل ستكون مستعدة للتفاوض معهم بشكل فوري".