نتنياهو يشكر سفراء 3 دول عربية حضروا إعلان ترامب "صفقة القرن" في البيت الأبيض

أعرب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن شكره لحضور سفراء من ثلاث دول عربية إعلان ترامب عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

القاهرة – سبوتنيك . ووجه نتنياهو شكره لسفراء عمان والبحرين والإمارات لحضورهم في البيت الأبيض خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل "خطة أمريكا للسلام" في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، في كلمة مشتركة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "يا لها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا".

وأضاف "اعترفت أيها الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل على القدس والضفة الغربية، ومحوت الأكاذيب بشأن أنها أراض محتلة".

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أن "خطة السلام" التي اقترحتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هي فرصة القرن، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تترك هذه الفرصة.

Middle East #PeacePlan is the toughest deal, but we have an obligation to the world - Trump https://t.co/ryLpOsmCkD pic.twitter.com/LIK8A8lqO6 — RT (@RT_com) January 28, 2020

وقال في كلمة مشتركة مع الرئيس الأميركي، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء "هذه الصفقة هي فرصة القرن وإسرائيل لن تترك هذه الفرصة".

وأضاف "إذا اتفق الفلسطينيون على الالتزام بكل شروط خطة السلام إسرائيل ستكون مستعدة للتفاوض معهم بشكل فوري".