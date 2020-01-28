اختيار رئيس الوفد الروسي نائبا لرئيس الجمعية العامة في مجلس أوروبا

أسفرت نتائج التصويت في الجمعية العامة لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، عن انتخاب نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، نائبا لرئيس الجمعية العامة في مجلس أوروبا.

ستراسبورغ - سبوتنيك. وأظهرت نتائج التصويت موافقة 132 برلمانيا على شغل تولستوي للمنصب مقابل 117 معارضا.

وكان أعضاء الجمعية البرلمانية قد طعنوا يوم أمس الإثنين، بصلاحيات الوفد الروسي ، وبعد ذلك كان على لجنة المراقبة أن تصيغ وتقدم تقريرا ومشروع قرار خلال 24 ساعة. ووفقاً للإجراءات المتبعة ستبحث مسألة المصادقة على أوراق اعتماد الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في جلسة عامة، يوم غد الأربعاء، 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

هذا واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قراراً بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/ يونيو 2019. ويقترح القرار أيضاً، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه "في حال وجود تحدٍ أو مراجعة للتفويض، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في التحدث، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها"، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.

وكانت موسكو قد قررت، في أواخر حزيران/ يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك بعد حرمانه عددا من الحقوق الهامة عقب أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.