زلزال يضرب مدينة في جاميكا بقوة 7.3 ريختر

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا ضرب بلدة لوكيا الساحلية في جاميكا.

وقالت الهيئة في بيان لها إن زلزالا قوته 7.3 درجة بمقياس ريختر، وقع على بعد 117 كم شمال غربي بلدة لوكيا الساحلية في جاميكا، بالقرب من كوبا، وشعر به بعض سكان ولاية فلوريدا الأمريكية.

​وأشارت إلى أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقارير من أشخاص في ميامي قالوا إنهم شعروا بالهزات.

وبحسب الهيئة لم ترد بلاغات عن وقوع أضرار أو إصابات.

وحذر المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة قائلا إنه تم توجه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجاميكا من حدوث موجات مد عملاقة يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال.

وقال المركز الدولي إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة.