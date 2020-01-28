ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبي الصيني إلى 125 شخصا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي الصينية، بمقدار الربع خلال الـ 24 ساعة الماضية، من 100 إلى 125 شخصا والإصابات إلى 3554 حالة.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "س، جي، تي إن" التلفزيونية المحلية عن السلطات قولها: "تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة و840 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هوبي".

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في هونغ كونغ، ماكاوـ تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فيتنام، سنغافورة، نيبال، فرنسا، أستراليا، ماليزيا وألمانيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 106، يوم الثلاثاء، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 4515 شخصا، تم شفاء 60 منهم وخروجهم من المستشفى.

ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، اجتماعا بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.