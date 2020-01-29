ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 132 شخصا

قالت لجنة الصحة الوطنية، في الصين، يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية، يوم الثلاثاء مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وقالت الهيئة في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في الصين يبلغ 5974 حالة حتى يوم الثلاثاء، وفقا لرويترز.



ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. و أغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، اجتماعا بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.