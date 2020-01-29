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    جاريد كوشنر

    كوشنر عن صفقة القرن: قدمنا للفلسطينيين خطة واقعية للحل

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    العالم
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    الموضوع:
    صفقة القرن (57)
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    علق مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، مساء الثلاثاء، على خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

    وأكد كوشنر أن الولايات المتحدة قدمت للفلسطينيين خطة واقعية للحل، مضيفا ننتظر من القادة الفلسطينيون ردا إيجابيا.

    وأضاف كوشنر خلال حديثه مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، "إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فسيكون هناك استثمارات وفرص عمل وكذلك العديد من المشاريع".

    وأوضح مستشار ترامب، "المجتمع الدولي تعهد بتقديم الأموال لمساعدة الفلسطينيين، لكن يجب أن يتأكد المانحون أنه لن يكون هناك إرهابيين".

    وشدد كوشنر، "إذا أراد الفلسطينيون أن يشكلوا دولة فعليهم أن يلتزموا بالشروط التي يلتزم بها كل الدول ويمكننا بعد ذلك التفاوض".

    وعن القدس، قال كوشنر، إن "القدس تعني الكثير لجميع الناس. هناك جزء من المدينة قد يلبي رغبة الفلسطينيين لاتخاذه عاصمة لدولتهم لكن أماكن العبادة فهي وضع آخر".

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض  يوم الثلاثاء، بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

    السيناتور الأمريكي اليهودي برني ساندرز
    © REUTERS / IVAN ALVARADO
    السيناتور الأمريكي اليهودي برني ساندرز: خطة ترامب غير مقبولة وستديم الصراع

    و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

    وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، لافتين إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق".

    وأردفا "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".

    وقال ترامب إن "رؤيتنا هو وقف الدوامة التي يعتمد فيها الفلسطينيون على المنح والصفقات، وسنساعد ملايين الفلسطينيين على تحقيق الازدهار بمفردهم".

    الموضوع:
    صفقة القرن (57)

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    الكلمات الدلالية:
    جاريد كوشنر, خطة السلام الأمريكية, صفقة القرن
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