بوتين يحرز انتصارا عظيما

أعلنت ذلك صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال عن روسيا إنها دولة إقليمية، وأشارت إلى أن الرئيس بوتين تمكن من إعادة روسيا إلى مصاف دول العالم الرئيسية، ونسي العالم ما قاله أوباما.

واستعادت روسيا مكانتها كدولة عظمى بعد أن حقق رئيسها نجاحات في الشرق الأوسط، وعادت شبه جزيرة القرم إلى أحضان الوطن الروسي.

ورأت الصحيفة الألمانية أن روسيا بقيادة بوتين أحرزت انتصارا جيوسياسيا عظيما بينما جرى تهميش مكانة أوروبا حتى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تضطر إلى الذهاب إلى موسكو عندما ترى ضرورة تحقيق السلام في مناطق "ساخنة" هامة.

وعبرت الصحيفة عن أسفها لتدهور مكانة أوروبا الجيوسياسية، مشيرة إلى أن التعامل مع النزاعات الجيوسياسية أصبح حكرا على أمريكا وروسيا في حين لا يُسمح لأوروبا إلا بإمداد ضحايا النزاعات بالمواد الإغاثية.